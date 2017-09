Gelijkmaker in de slotminuut: Beerschot Wilrijk en OH Leuven delen de punten

Tot diep in de tweede helft leek er een gouden zege in de maak voor Beerschot Wilrijk, dat op bezoek ging bij OH Leuven. Maar diep in blessuretijd keerde het tij. De Mannekes begonnen, net als de thuisploeg, in de eerste helft heel voorzichtig. Dat mondde uit in weinig kansen en veel onderbrekingen, en leverde een vrij nerveus verloop van de match op. In de tweede helft kwam Beerschot Wilrijk dan toch op voorsprong via Placca, en kregen we zowaar een wedstrijd. In de slotminuut kon OH Leuven dan toch gelijk komen.

De wedstrijd kwam pas in de 62ste minuut op gang, toen Placca diep werd gestuurd en de bal laag in doel schopte. Tot dan hadden we vooral een zenuwachtige thuis- én bezoekersploeg gezien, met veel onderbrekingen en weinig kansen. Diedhiou (OH Leuven) kreeg vroeg in de partij weliswaar een mooie mogelijkheid maar zijn poging miste de nodige punch. Ook de bezoekers kwamen eigenlijk maar aan één knappe actie. De beste van de eerste helft met zowaar een doelpunt van Francois. Maar die goal werd afgekeurd.

In de tweede helft kabbelde de wedstrijd rustig voort, tot aan de goal van invaller Placca. Het was vanaf dan met man en macht de 0-1 verdedigen voor de gasten. Dat leek te gaan lukken want OHL had niet echt de grote middelen om Beerschot-Wilrijk in het nauw te drijven. Bovendien speelde doelman Romo een uitstekende wedstrijd. Er werden officieel vijf minuten extra tijd gerekend. Maar in die vijf minuten wisselde Beerschot-Wilrijk nog en de goal van Storm moet zowat in de 96ste minuut zijn gevallen. Een vrijschop op de rand van de grote rechthoek, laag over de grond naar de verste paal en binnen. Een zure gelijkmaker voor BW dat de overwinning voor het grijpen had.

