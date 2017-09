Mechelse seriemoordenaar Hardy doorverwezen naar assisen

Mechelen - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (ki) heeft de Mechelse moordenaar Renaud Hardy doorverwezen naar het hof van assisen. Hardy wordt beticht van twee moorden en twee moordpogingen.

Mechelaar Renaud Hardy werd in september 2015 opgepakt als dader van de moord op Linda Doms in Hofstade, zijn ex-vriendin. De speurders vonden ook onmiddellijk belangrijk bewijsmateriaal : de beelden van de moord. Hardy had alles tot in detail gefilmd met een klein cameraatje.

Heel snel konden de speurders ook een tweede moord in de schoenen van Hardy duwen: die op de alleenstaande weduwe Maria Walschaerts uit Leest (Mechelen). Hardy zelf ontkent die feiten maar er zijn DNA zou zijn teruggevonden op de plaats van de feiten.

Moordpogingen

Ook de moordpoging op actrice Veerle Eyckermans in Hofstade en die op een vrouw in Bonheiden worden aan Hardy gelinkt. Ook daar zijn telkens DNA-sporen van de man gevonden. Toch ontkent de Mechelaar ook die feiten. Eyckermans zou hij met een knuppel hebben aangevallen, maar toen een buurman het gegil van de actrice hoorde, zette de aanvaller het op een lopen. Zijn knuppel en muts liet hij achter. Daar vonden de speurders belangrijke sporen op. In Bonheiden zou hij geprobeerd hebben om binnen te dringen in een woning van een alleenstaande vrouw. Toen dat mislukte liet hij een werktuig achter. Ook daarop zijn volgens het gerecht sporen van Hardy teruggevonden.

De kamer van inbeschuldigingstelling moet nu de belangrijke knoop doorhakken: de zaak Renaud Hardy laten behandelen door de correctionele rechtbank of door het hof van assisen. De keuze viel op een assisenproces. Het grote verschil met een correctioneel proces is dat het hof van assisen zwaardere straffen (tot levenslang) kan opleggen.

De advocaat van Hardy, Frédéric Thiebaut, vernam het nieuws ook donderdagochtend. Hij wou niet reageren op de doorverwijzing van zijn cliënt.