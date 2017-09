Ex-Ryanair-piloot niet verrast over huidige crisis: “Het helse vliegritme maakte mij volledig kapot”

James Atkinson, een ex-piloot bij Ryanair, is niet verwonderd dat de luchtvaartmaatschappij plots massaal vluchten moet schrappen. Hij vloog jarenlang met de maatschappij en zag er zaken waarvan hij nog steeds onder de indruk is.

“Ik was piloot bij Ryanair 2006 tot 2014. Maar ik ben nog steeds verbijsterd over wat ik toen allemaal gezien heb. Dat er naar schatting zevenhonderd piloten het bedrijf het voorbije jaar verlaten hebben, verwondert me dan ook niet”, schrijft hij in een opiniestuk op The Guardian.

Volgens Atkinson is het onderliggende probleem bij Ryanair dat het bedrijf het vertrek van zijn piloten niet snel genoeg kan opvangen. “Michael O’Leary, de CEO van Ryanair, beledigt zijn piloten in het openbaar en fnuikt alle pogingen om een goed onderhandelde cao te bereiken. De controlestrategie van Ryanair is gebaseerd op de oeroude verdeel-en-heers-strategie, waarbij werknemers met dezelfde functie toch een verschillend contract kunnen krijgen. Bovendien zijn de piloten verspreid over meer dan tachtig locaties, wat enige cohesie ook al niet ten goede komt.”

Vliegen voor Ryanair is volgens Atkinson trouwens heel erg vermoeiend. “Zo moest ik ook op vrije dagen regelmatig vluchten uitvoeren. Ik werd er zelfs niet voor betaald. De reden? Om het personeelstekort op bepaalde plaatsen op te vangen.”

Om dat probleem op te lossen, moest Atkinson letterlijk en figuurlijk heel erg ver gaan. “Ik heb vaak aansluitende vluchten moeten nemen en tussen twee vluchten op hotels moeten overnachten. Eenmaal aangekomen op locatie, hield ik er een hels vliegritme van vijf opeenvolgende dagen op na. Om nadien nog een zware tocht naar huis te ondernemen. In de drukke zomerperiode was ik soms maar drie dagen thuis, waarna het ritme zich opnieuw hernam. Het maakte mij volledig kapot.”

Geen gratis water

Piloten die officieel werknemer zijn van Ryanair, zijn onderhevig aan de Ierse arbeidswetgeving. “Maar de meeste piloten werken via onderaanneming. Het bedrijf gebruikt daarvoor een goed uitgedokterd systeem, waar hun piloten staan ingeschreven als zogenaamde onafhankelijke dienstverleners. Deze “contractuelen” dragen hetzelfde uniform en vliegen volgens hetzelfde schema, maar zijn dus in feite niet rechtstreeks bij Ryanair tewerkgesteld”, vertelt Atkinson.

“Die ‘dienstverleners’ kunnen slechts een contract tekenen bij een handjevol bedrijven dat samenwerkt met Ryanair.” Enige onderhandelingsmarge is daarbij volgens Atkinson volledig uitgesloten.

Vaste werknemers van Ryanair zouden dan weer betere werkomstandigheden kennen. “Maar die omstandigheden verbleken volledig wanneer je die vergelijkt met piloten die werken bij bijvoorbeeld KLM/Air France of Lufthansa. Mensen kunnen het maar moeilijk geloven, maar piloten of andere werknemers van Ryanair krijgen zelfs niet eens gratis water tijdens hun werkuren. Wie een flesje wil, moet dat kopen.”

Carrière maken

Om een tegengewicht te bieden aan de grote uitstroom van piloten, heeft Ryanair al enkele jaren een “kadetprogramma” lopen. “Daarbij nemen ze piloten met slechts enkele honderden uren vliegervaring in simulators en lichte vliegtuigjes aan. Die piloten moeten zich vervolgens - op eigen kosten - opwerken tot een Boeing 737-copiloot. Er wordt van hen verwacht dat ze na vier jaar volwaardige piloot zijn. Anders wordt hun contract niet vernieuwd.”

Een programma dat volgens Atkinson prima is voor jongeren die snel carrière willen maken in de luchtvaart. Al schuilt de concurrentie van andere maatschappijen om de hoek, gezien de grote concurrentiestrijd. Zo krijgen jonge piloten tegenwoordig de kans om ook bij andere maatschappijen soortgelijke programma’s te volgen.

“Wat ik hoop na deze crisis bij Ryanair? Wel, elke crisis biedt kansen. En hopelijk komt er nu een kans dat de Ryanair-piloten eindelijk gehoord zullen worden. Ik hoop dat ze eindelijk bereiken wat ze verdienen: een collectief onderhandelde arbeidsovereenkomst dat hen een beter leven schenkt”, besluit Atkinson.