Braziliaans hooggerechtshof wijst beroep van Temer af

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft woensdag een beroep afgewezen van president Michel Temer om de strafzaak die tegen hem loopt, te blokkeren. Daardoor mag het parlement nu beslissen of de strafrechtelijke procedure tegen het 76-jarige staatshoofd mag doorgaan.

Het hooggerechtshof wees het beroep af met de minimale meerderheid van zes op elf rechters. “De beslissing ligt nu bij de Huis van Afgevaardigden”, zei rechter Roberto Barroso na de stemming.

“Obsessieve vervolging”

Procureur-generaal Rodrigo Janot kondigde vorige week de nieuwe aanklacht - al de tweede - voor corruptie tegen Michel Temer aan. Deze keer wordt hij beschuldigd van criminele banden en het belemmeren van de rechtsgang. Het gaat om een nieuwe tegenslag voor de president die de procedure met meerdere beroepen probeert tegen te gaan. Zo probeerde hij Janot al te wraken wegens “obsessieve vervolging”, maar ook daar ging het hooggerechtshof vorige week niet in mee.

Door de nieuwe beslissing van het hooggerechtshof om het beroep tegen de strafzaak af te wijzen, komt het dossier nu op het bord van de leden van het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Braziliaanse parlement. Als twee derde van de parlementsleden het licht op groen zet voor een vervolging, wordt de president voor zes maanden uit de macht gezet. In die periode zou Temer dan moeten worden berecht.

Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat het zover zal komen. Temer geniet nog veel steun in het lagerhuis. In juni strandde er al de eerste aanklacht voor passieve corruptie nadat een meerderheid tegen had gestemd.