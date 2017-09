Vrouwen en werknemers met lage lonen winnaars bij pensioen met punten

Als de berekeningswijze van de pensioenen zou worden vervangen door een puntensysteem, dan zouden vrouwen en werknemers met een laag loon meer pensioen krijgen. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, waarover De Morgen, De Tijd en L’Echo schrijven.

Bij het puntensysteem verzamelen werknemers per gewerkt jaar punten. Aan het einde van de carrière worden die omgezet in het uiteindelijke pensioenbedrag. Bij de berekening zullen de pensioenen de loonevolutie volgen. Nu wordt enkel rekening gehouden met de inflatie en die curve is veel minder steil.

Om de impact van zo’n hervorming te kunnen inschatten, heeft het Planbureau een simulatie gemaakt voor de mensen die in 2011 met pensioen gingen. Het gevolg van de omrekening is dat er winnaars en verliezers zijn, al verandert er voor de meeste mensen heel weinig. Enkel bij de uitersten is er een groot verschil: 10 procent van de gepensioneerden ziet zijn pensioen dalen met 64 euro of meer per maand, 10 procent wint 59 euro of meer.

De opvallendste winnaars zijn mensen die hun hele carrière weinig hebben verdiend. Dat komt door de herwaardering van de pensioenrechten volgens de loonevolutie. Lonen in het begin van de carrière tellen zwaarder mee, waardoor zulke gepensioneerden winnen tegenover wie op het einde van zijn carrière veel verdiende. Die mensen met hoge lonen zijn meteen ook de opvallendste verliezers.

Ook vrouwen winnen doordat ze doorgaans een kortere loopbaan hebben. Omdat ze vaak vooral in het begin van hun carrière hebben gewerkt en die lonen worden opgewaardeerd, gaan zij erop vooruit.