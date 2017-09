Komt er tijdens negende stemronde eindelijk nieuwe rector voor UGent uit de bus?

In Gent kiezen academisch personeel en studenten donderdag om 8 uur opnieuw voor een nieuwe rector en vicerector. Het is de negende stembusgang, nadat de vorige stemronde ongeldig werd verklaard door een probleem met campagnecommunicatie. Ongeveer 47.000 leden kunnen opnieuw kiezen voor het duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herrewegh of voor hun uitdagers Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets.