Malinwa dichter bij nv, KV-sponsor Olivier Somers investeert

KV Mechelen is weer een stap dichter bij de omvorming van vzw (vereniging zonder winstoogmerk) naar nv (naamloze vennootschap). De voltallige raad van bestuur keurde vorige week de omvorming goed, die in ­januari een feit moet zijn en externe investeerders moet aantrekken.

Met hun hulp wil KV het stadion verder vernieuwen – het wil een compleet nieuwe hoofdtribune – en ­nadien ook sportief groeien. Voorzitter ­Johan Timmermans benadrukte eind juli al dat buitenlanders niet moeten aankloppen en dat er van een overname geen sprake is. Die uitspraak blijft overeind. “We willen gewoon meer werkingsmiddelen genereren”, zegt Timmermans. “Dat zullen we doen met de hulp van mensen uit de buurt die de club genegen zijn. Alles gebeurt ook in nauw overleg met ons supportersorgaan. De ­mensen kunnen gerust zijn. Er zal hier nooit één persoon alles voor het zeggen krijgen.”

Een van de investeerders wordt Olivier ­Somers van KV-sponsor Gemaco, een toonaangevende Europese speler in promotio­nele marketing en producten, gevestigd in Mechelen. “Olivier heeft inderdaad toegezegd om in KV Mechelen te investeren. Hij is al jaren supporter en wil nu ook bijdragen aan onze werking”, zegt Timmermans. Vorig jaar viel ook al op dat het bestuur werd uitgebreid met vier zakenlui – Luc Leemans, ­Eddy De Reys, Dirk Beullens en Jan Velter. Timmermans gaat niet in op namen, maar: “Bepaalde mensen die nu al in de club zitten, willen ook investeren ja. En dat wordt door die nv een stuk makkelijker.”