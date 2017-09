Rechter stuurt gewezen kamerlid elk jaar naar Auschwitz en Birkenau

Het hof van beroep van Brussel heeft woensdag opschorting van straf (gedurende vijf jaar) toegekend aan voormalig Kamerlid Laurent Louis. Die gunst is gekoppeld aan meerdere voorwaarden. Eén daarvan is dat Laurent Louis een keer per jaar de concentratiekampen in Auschwitz en Birkenau moet bezoeken. Deze voorwaarde was door de beklaagde zelf voorgesteld via zijn advocaat Sébastien Courtoy.

Ex-kamerlid Laurent Louis. Foto: BELGA

Het hof sprak Laurent Louis vrij voor meerdere aanklachten en verklaarde zich onbevoegd om te oordelen over andere tenlasteleggingen. Die hadden onder meer betrekking op vermoedens over heling van stukken van het dossier-Dutroux en smaad en laster jegens meerdere personen. In 2012 had hij toenmalig premier Elio Di Rupo uitgemaakt voor pedofiel.

Het hof oordeelde anderzijds twee andere tenlasteleggingen wel bewezen. Die hadden betrekking op negationistische en antisemitische uitspraken in 2014. Voor die aanklachten wordt het voormalig parlementslid van Parti Populaire (PP) schuldig bevonden, maar krijgt hij - onder een aantal voorwaarden - geen straf opgelegd voor een periode van vijf jaar.