Fietsvergoeding binnenkort ook mogelijk voor speed pedelec

De fietsvergoeding voor werknemers met een speed pedelec, een snelle elektrische fiets, is een grote stap dichterbij gekomen. De Kamercommissie Financiën heeft het wetsontwerp unaniem goedgekeurd.

Het wetsontwerp breidt de fiscale voordelen voor klassieke fietsen uit naar alle soorten elektrische fietsen. “Werknemers die met een elektrische fiets naar het werk rijden, zullen in aanmerking komen voor een fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro per kilometer”, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. “Ook werkgevers die zulke fietsen ter beschikking stellen en allerlei maatregelen nemen, bijvoorbeeld het installeren van douches, kunnen hun kosten fiscaal aftrekken voor maximaal 120%. Nu moet het wetsvoorstel enkel nog in de plenaire vergadering worden gestemd.”

Uit een studie van Vias en de FOD Mobiliteit blijkt dat het aandeel van de fiets gedurende de afgelopen ­zeven jaar gestegen is van 7% naar 16%.