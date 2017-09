De stilstand in de haven: met een sympathieke waterbus ga je het niet redden

Het feuilleton over de mobiliteitsproblemen in het Antwerpse telt onderhand al meer afleveringen dan de tv-soaps Thuis (4.258) of Familie (6.006). Het maakt geen indruk meer als je nog met getallen over kilometers file of uren vertraging afkomt. Maar de noodkreet van bedrijven in de haven over personeel dat vertrekt, zelfs na vele jaren dienst, omdat ze het eindeloze gependel beu zijn, komt toch nog hard aan. Het is in tijden van een aantrekkende economie al lastig genoeg om nieuwe mensen te vinden. Het laatste wat je dan wil als bedrijfsleider is dat diegenen die je al in huis hebt elders hun heil zoeken. Voor de werknemers zelf – en die zijn met 60.000 in het havengebied – is het elke avondspits opnieuw de vraag wanneer ze thuis zullen geraken.

De werkgevers zijn kritisch voor de overheden. Met een sympathieke waterbus ga je het in dit dossier niet redden. Een behartigenswaardig punt van kritiek is zeker ook dat werkzaamheden beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Als je de Waaslandtunnel als alternatief zo goed als uitschakelt met de knip in de Leien en tegelijk in de Waaslandhaven op diverse plaatsen werkzaamheden uitvoert, pak je pendelaars twee keer.

Dit is natuurlijk ook wel de prijs die we betalen voor besluiteloosheid in vroegere tijden. De vraag is of er vandaag meer kan worden gedaan. De Gentse verkeersdeskundige Johan De Mol denkt van wel. “Kijk aan de Kennedytunnel naar de trucks die van het meest linkse naar het meest rechtse rijvak moeten manoeuvreren vanuit Gent. Je moet geen expert zijn om te weten dat een aanpassing hiervan een absolute prioriteit moet zijn. Het zit geloof ik nu eindelijk wel ergens in Oosterweel.” De Mol begrijpt ook niet waarom opritten naast de E313 soms zo scherp draaien. “Vrachtwagens moeten daar invoegen met 50 km per uur.” En waarom lukt het bij ons ook niet met slimme verkeerslichten, terwijl ze die in Nederland al tien jaar met succes gebruiken? “Onze ingenieurs moeten dat toch ook kunnen?” Dat het water een goed alternatief is in Antwerpen, zegt hij al lang. “Drie jaar geleden hadden wij een plan uitgewerkt voor kruisvaarten, die ook oversteken, met elektrische boten vanuit Temse. Daar is toen niets mee gedaan.” Altijd weer eindig je met dat gevoel dat de besluitvorming hier zo moeizaam verloopt en dat het gezond verstand begraven wordt onder eindeloos gepalaver.

Altijd een gebeten hond in de kritische analyses is De Lijn, die de haven zo goed als links laat liggen. Zijn ze daar van zo slechte wil? Een woordvoerder betwist dat: “Bij de werkzaamheden aan de Ring tien jaar geleden hebben we tijdelijk bussen ingelegd. In sommige daarvan was de bezettingsgraad gemiddeld 0,7 mensen per bus. Dat ligt ver onder de norm van 8 per bus.” Zo simpel is het nu ook weer niet.

Door Dirk Hendrickx - redacteur Gazet van Antwerpen