Politieke jongerenafdelingen in dialoog

Antwerpen -

Op 14 oktober, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, slaan de Antwerpse politieke jongerenorganisaties de handen in elkaar. Ze organiseren, op initiatief van Jong Groen Antwerpen, ‘T is aan A’, een jongerendialoog in het Zuiderpershuis. Het initiatief is allerminst een klassiek politiek debat. Geen partijvoorzitters die partijstellingen komen verdedigen, maar wel politiek geëngageerde jongeren die met elkaar in gesprek gaan over thema’s die jongeren na aan het hart liggen. Alle Antwerpse jongerenafdelingen tekenen present: Jong Groen, Jong N-VA, Jong VLD, Jongsocialisten, Jong CD&V, Vlaams Belang Jongeren en Comac (PVDA). “We willen in dialoog gaan met elkaar en ons proberen inleven in de standpunten van anderen”, zegt Jasper Steurs van Jong Groen Antwerpen. “De bedoeling is om over de partijgrenzen heen, onderwerpen of thema’s die wij als jongeren belangrijk vinden, naar voor te dragen.”