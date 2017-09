Borgerhout - Het stadsbestuur mag de fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan aanleggen, tegen de wil in van het Borgerhoutse districtsbestuur. Dat heeft de Antwerpse gouverneur beslist.

In een fietsstraat moeten auto’s zich aanpassen aan de fietsers. Die mogen het hele wegdek gebruiken. Auto’s mogen hen niet inhalen. De eerste werd geopend in de Grotehondstraat, in september 2014. Ook ...