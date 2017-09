Wommelgem -

In Antwerpen is het nog in de maak, maar in Wommelgem komt er na één bestuursperiode al een einde aan het progressieve kartel Groen-Rood. Jan Herthogs en Annemie Dierckx (Groen) willen op eigen kracht verder met het oog op de kiesstrijd van 2018. Sp.a betreurt de breuk.