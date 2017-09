OVERZICHT. KV Mechelen kent weinig problemen met Bocholt, Waasland-Beveren maakt het zichzelf moeilijk

Er staan woensdagavond maar liefst zeven wedstrijden op het programma in de zestiende finales van de Beker van België waarin zeven Antwerpse voetbalteams er alles aan doen om een ronde verder te stoten. Een overzicht van alle gespeelde wedstrijden.

KV Mechelen - Bocholt VV 3-0

Foto: BELGA

Opvallend bij KV Mechelen: Anthony Moris werd verwacht onder de lat, maar toch stond Colin Coosemans in doel. De reden? Een administratief probleem. Hij stond te laat op de spelerslijst. Maar KV Mechelen kende weinig moeite met Bocholt uit de tweede amateurliga. De Maneblussers wonnen met duidelijke 3-0 cijfers in eigen huis. Uros Vitas opende de score na 20 minuten, Hassan Bandé verdubbelde nog voor de rust de score voor KV Mechelen. Hij duwde een afgeweerde vrije trap van Rob Schoofs voorbij Bocholt-doelman Wertelaers.

Bocholt kreeg wel kansen via Bongiorno en Odutayo, maar scoren lukte niet voor de amateurclub. In de tweede helft nam Tim Matthys alle twijfels weg, na een voorzet van Ganvoula knalde Matthys de bal binnen: 3-0 en KV Mechelen naar de 1/8e finales.

Lommel - Waasland-Beveren 1-2

Foto: BELGA

Waasland-Beveren maakte het zichzelf nodeloos moeilijk op het veld van Lommel. De Waaslanders kwamen al na twee minuten op achterstand tegen de club uit 1e amateurs, Laurens Vermijl werkte de blitzstart af met een mooie goal: 1-0 voor Lommel. Waasland-Beveren ging echter snel op en over Lommel: na vijf minuten knalde Tuur Dierckx de 1-1 in de winkelhaak, na acht minuten spelen stond het zelfs al 1-2 via Camacho.

Waasland-Beveren werkte de gehele tweede helft echter af met tien man na een rode kaart voor Anderlecht-huurling Kiese Thelin, die zich revancheerde na een fout van de Lommelse kapitein. Ook met tien tegen elf won Beveren echter, al verloor het ook nog doelman Davy Roef met een blessure.