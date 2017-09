Uniek: vakantiehuisjes voor ‘dementievakantie’

Heist-op-den-Berg / Hallaar -

Bij Ten Kerselaere in Hallaar (Heist-op-den-Berg) gaan ze vijf gastenwoningen bouwen waar mensen met dementie en hun partner op vakantie kunnen komen. Dat is een primeur, zelfs op Europees vlak. Het is trouwens niet de eerste keer dat het woon-zorghuis een pioniersrol vervult. Een Britse delegatie kwam ideeën opdoen.