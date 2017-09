Borgerhout - Borgerhout Squirrels bestaat dit jaar 70 jaar. Zaterdag, voor en na de competitiewedstrijd tegen de buren van Deurne Spartans, wordt dit gevierd. “Wij hechten heel veel belang aan de gemoedelijkheid binnen de club”, zegt voorzitter Christine Torfs.

Baseball is een Antwerpse sport bij uitstek. Vijf van de zes clubs in de hoogste klasse liggen in de provincie Antwerpen. De Squirrels zijn nu al zeker dat ze de finalewedstrijden spelen met de titel ...