Geen zwaar verkeer meer in centrum

Ekeren -

In het Groot Hagelkruis zijn van maandag voertuigen van meer dan 3,50 ton niet meer welkom. Plaatselijk vrachtverkeer kan wel nog door om te laden en lossen. In de Beekstraat en Karel Seclefstraat geldt een lengtebeperking bovenop de bestaande tonnagebeperking, om te vermijden dat vrachtwagens zich vastrijden in de smalle straten.