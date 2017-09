Wereldkampioen tijdrijden start veldritseizoen in Kruibeke

Tom Pidcock (Telenet-Fidea) start zijn Belgisch veldritseizoen op 14 oktober in Kruibeke waar hij zich meteen met de profs mag meten. De kersvers wereldkampioen tijdrijden én veldrijden bij de juniores maakt zaterdag nog kans om ook wereldkampioen op de weg te worden.

De Engelsman van Telenet-Fidea start het nieuwe veldritseizoen wel in de beloftencategorie. Pidcock sluit zijn eerste campagne in Belgische loondienst af op het WK in het Nederlandse Valkenburg. Daarna gaat de focus opnieuw naar de weg. Pidcock heeft komende winter achttien crossen op het programma staan waarvan elf in België.

Het programma

14/10: Kruibeke 15/10: Zonhoven 21/10: Boom 22/10: Koksijde 29/10: Abergaverry (GBR) 01/11: Koppenberg 05/11: Tabor (Tsj-EK) 12/11: Gavere 13/11: Bogense (DK) 17/12: Namen 26/12: Zolder 28/12: Loenhout 30/12: Diegem 01/01: Baal 14/01: NK 21/01: Nommay (Fr) 28/01: Hoogerheide (Ned) 03/02: Valkenburg (Ned - WK)