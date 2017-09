Open Vld denkt aan fietsers

Aartselaar - Onder het motto “Uw fiets, uw vrijheid” organiseerde Open VLD een actiedag in het kader van de ‘week van de mobiliteit’. Om het lokale beleid rond onze zwakke weggebruikers onder de aandacht te brengen, deelden enkele partijleden flyers en fietslichtjes uit aan de inwoners.

“Verkeersveiligheid in de gemeente is nu, morgen én overmorgen een lokale prioriteit voor ons”, zegt voorzitter Glenn Anné. "De auto blijft uiteraard welkom, maar we moeten de nodige aandacht hebben voor gemengd verkeer, waarin de fietser een evenwaardige bestuurder is."