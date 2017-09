“We willen de herinnering aan Demian levend houden”

Heist-op-den-Berg / Lier - De moeder van Demian Ver Elst uit Lier, die in mei plots overleed tijdens de zeeklassen in Oostende, organiseert samen met vriendinnen een herdenkingsdag voor de 11-jarige jongen. Met de opbrengst willen ze zijn klasgenootjes uit het Instituut Mevrouw Govaerts uit Heist-op-den-Berg een dagje onbezorgd naar de Efteling laten gaan.

Demian stierf op 5 mei tijdens de zeeklassen in Oostende. Hij werd levenloos teruggevonden in zijn bed nadat hij in zijn slaap overleden was aan een natuurlijke dood. “Demian was iemand die enorm hield ...