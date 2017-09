LIVE. Volg alle 12 bekerwedstrijden: Mechelen en W-Beveren staan al vroeg op voorsprong, Rupel Boom op weg naar stunt

Maar liefst twaalf wedstrijden staan er vandaag op het programma in de 1/16de finales van de Beker van België. Ploegen uit 1A konden in dit stadium nog niet tegen elkaar uitkomen, maar dat belet niet dat er toch enkele interessante affiches staan geprogrammeerd. Zo ontvangt degradant Westerlo kampioen Anderlecht in 't Kuipke en mag Beerschot Wilrijk zich voor het eerst sinds het faillissement weer meten met een eersteklasser, met name Lokeren. Volg hier de ontwikkelingen in de verschillende wedstrijden op de voet.