Belgische Fed Cup-vrouwen trekken begin 2018 naar Frankrijk

De Belgische Fed Cup-ploeg speelt in de eerste ronde van de Wereldgroep in 2018 in en tegen Frankrijk. Dat is het resultaat van de woensdag in Londen uitgevoerde loting.

België plaatste zich voor de Wereldgroep, met de acht beste landen, door in april in de play-offs met 2-3 te winnen van Rusland in Moskou. In februari had het team van coach Dominique Monami in de eerste ronde van Wereldgroep II in Boekarest met 1-3 de maat van Roemenië genomen.

Frankrijk verloor in februari in de eerste ronde van de Wereldgroep met 4-1 van Zwitserland maar verzekerde daarna het behoud dankzij 4-0 winst tegen Spanje in de play-offs.

Kristina Mladenovic is als nummer 15 de best geplaatste Française op de ranking. Dan volgen Caroline Garcia (WTA 20) en Alizé Cornet (WTA 43). Belgiës nummer 1 Elise Mertens staat 40. Kirsten Flipkens is 67e, Alison Van Uytvanck 68e.

De eerste ronde van de Wereldgroep wordt op 10 en 11 februari 2018 afgewerkt. Naast Frankrijk/België zijn de affiches Wit-Rusland/Duitsland, Tsjechië/Zwitserland en Nederland/Verenigde Staten.

De finale van de editie 2017 wordt op 11 en 12 november in Minsk tussen Wit-Rusland en de VS gespeeld.