Belgisch Davis Cup-team ontvangt volgend jaar Hongarije

De Belgische Davis Cup-ploeg speelt in de eerste ronde van de Wereldgroep in 2018 thuis tegen Hongarije. Dat is het resultaat van de loting woensdag in Londen.

België ging als tweede reekshoofd de trommel in. Frankrijk was het topreekshoofd. Beide landen spelen eind november (24-26/11) de finale van de editie 2017 in Rijsel en kregen daarom woensdag bij de loting de status van eerste en tweede reekshoofd. De finalisten krijgen ook automatisch het thuisvoordeel in de eerste ronde.

België plaatste zich afgelopen weekend voor de tweede keer in drie jaar voor de Davis Cup-finale na 3-2 winst in Brussel tegen Australië. Frankrijk was in Rijsel te sterk (3-1) voor Servië. Les Bleus spelen begin 2018 gastheer voor Nederland.

Hongarije verzekerde zich van een ticket voor de Wereldgroep, met de zestien sterkste landen, door in september in de barrages met 3-1 te winnen van Rusland. Om die barrages te halen, moest Hongarije in april eerst voorbij Slovakije in de Europees-Afrikaanse zone.

Marton Fucsovics is de Hongaarse nummer 1. Hij staat 111e op de wereldranking. België heeft met David Goffin (20e), Steve Darcis (77e) en Ruben Bemelmans (92e) drie spelers in de top 100 en lijkt op papier de uitgesproken favoriet. De eerste ronde van de Wereldgroep wordt afgewerkt van 2 tot 4 februari 2018.