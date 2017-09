Nederlandse studente (20) zet mannen die haar nafluiten keihard te kijk

De 20-jarige Noa Jansma is het beu. Ze is het beu dat mannen haar nafluiten, foute dingen roepen en zomaar om haar nummer vragen. Om al die catcallers een halt toe te roepen, zet ze de mannen in kwestie een maand lang te kijk op haar Instagramaccount.

Noa maakt een maand lang een selfie met elke zogenaamde catcaller - iemand die ongewenst seksistische opmerkingen maakt of haar intimideert op straat. Die selfie zet de Nederlandse studente vervolgens op haar Instagramaccount @dearcatcallers. Ze roept ook andere slachtoffers op om hun ervaringen op dezelfde manier en met de hashtag #dearcatcallers te delen.

Op de foto’s staat Noa steevast sip, terwijl de nietsvermoedende mannen lachend in de lens kijken. Noa omschrijft telkens ook de situatie bij de foto. “Hey meisje, waar ga je naartoe?”, staat bij één van de foto’s. “Naar huis - Mogen we mee? Waar woon je? Denk dat wij wel leuke dingen samen kunnen doen.”

Amsterdam is de eerste Nederlandse stad die catcalling strafbaar maakt. Vanaf 2018 staat er een boete van 190 euro op straatintimidatie. Al is het niet Noa’s bedoeling om de mannen aan te geven bij de politie, vertelt ze aan de website RedPers. “De agent moet iemand op heterdaad betrappen om een boete te kunnen uitdelen, ik denk dat dat lastig gaat worden. De wet is meer symbolisch, dat vind ik wel goed.”

#dearcatcallers "baby! Baby! *whisting*" Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 16 Sep 2017 om 10:43 PDT

Nog een keer #dearcatcallers *psssssst, kissing sounds and whistling" Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 14 Sep 2017 om 9:28 PDT

#dearcatcallers "hmmmm you wanna kiss?" Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 14 Sep 2017 om 8:32 PDT

slowly following me 2 streets shouting "sexy!" and "wanna come in my car?" #dearcatcallers Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 13 Sep 2017 om 10:37 PDT

Classic 2.0 "psssst, whoooooop, Can he have your number?" #dearcatcallers Een bericht gedeeld door dearcatcallers (@dearcatcallers) op 12 Sep 2017 om 10:11 PDT