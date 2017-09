54 bestuurders te snel binnen bebouwde kom

Putte - De politiezone Bodukap hield maandagnamiddag een snelheidscontrole in de Hoogstraat in Beerzel (Putte). In totaal werden 377 voertuigen gecontroleerd. 54 bestuurders reden te snel. Eén chauffeur haalde een snelheid van 97 km/u binnen de bebouwde kom.

“We vinden het belangrijk dat de politie blijft controleren", stelt Puts schepen van Mobiliteit Peter De Vooght (N-VA). "Als gemeente doen we al veel om te sensibiliseren en om de algemene snelheid te verlagen, maar de resultaten bewijzen dat controles broodnodig zijn om bestuurders op hun verantwoordelijkheden te blijven wijzen. We gaan ze dan ook regelmatig herhalen in straten met een gekend snelheidsprobleem, zoals de Hoogstraat.”