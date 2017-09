Sergio Herman deelt lieve woorden aan zijn vrouw

Sterrenchef Sergio Herman en zijn vrouw Ellemieke Vermolen zijn negen jaar getrouwd en hij houdt nog altijd zielsveel van haar. Dat bewijst hij met een emotioneel eerbetoon op Instagram.

“Erg bedankt voor deze negen intense jaren. Je vindt de weg hier in mijn streek, die helemaal anders is dan Amsterdam. Je bent zo sterk en mooi. Ik hou steeds meer van je”, schrijft hij bij een zwart-witfoto van zijn wederhelft en een van hun zoontjes, Noah.



???? Thank You so much for these 9 intense years! @ellemieke_vermolen You find your way here in my region with a lot off things different than Amsterdam! You are so strong and beautiful! Love You more and more! #9???#fotostephanvanfleteren #noahherman Een bericht gedeeld door Sergio Herman (@sergioherman) op 19 Sep 2017 om 8:02 PDT



Ook Ellemieke zelf liet hun negende huwelijksverjaardag niet zomaar voorbij gaan. Zij deelde een filmpje van hun grote dag op Instagram,ook met een emotionele boodschap. “Love is a very special flow. Al negen jaar zijn we man en vrouw. Al negen jaar sta ik naast je, soms voor je (om je te beschermen) maar altijd achter je! Ik geloof in jou, in ons. We zijn samen gegroeid. We kunnen delen en loslaten maar vooral kunnen we elkaar laten zijn wie we willen zijn, met respect en liefde. Je bent mijn Zeeuwse rots in de branding. Sergio Herman: ik hou van jou met heel mijn ziel.”





Sergio en Ellemieke trouwden in 2008 en hebben samen twee zoontjes. Het koppel maakte samen een zware periode door toen begin dit jaar hun derde kindje dood werd geboren. ‘The Jane’-chef moest in mei ook afscheid nemen van zijn vader, die na twaalf jaar het gevecht tegen Alzheimer verloor.