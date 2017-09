Was Vaticaan betrokken bij de mysterieuze verdwijning van een 15-jarig meisje?

Was het Vaticaan rechtstreeks betrokken bij de nog altijd onopgeloste verdwijning van een vijftienjarig meisje zo’n 34 jaar geleden? Een document dat werd gestolen uit een gesloten kabinet op het Vaticaan en eerder deze week werd gelekt, lijkt daar alvast op te wijzen. Al zijn er nog veel twijfels over de echtheid van het document. Het Vaticaan doet de beschuldigingen alvast af als “vals en belachelijk”. Een verhaal vol complottheorieën.

De vijftienjarige Emanuela Orlandi, de dochter van een medewerker van het Vaticaan, verdween in 1983 in Rome. Ondanks een wekenlange postercampagne in de Italiaanse hoofdstad kwam er geen enkele bruikbare tip binnen bij de politie. Ook de acht oproepen van de paus om het meisje vrij te laten leverden niets op. Emanuela leek van de aardbodem verdwenen.

De meeste waarnemers gingen ervan uit dat het tienermeisje ontvoerd was door Turkse extremisten. Kort na haar verdwijning ontving de politie enkele anonieme telefoontjes dat Emanuela vrijgelaten zou worden in ruil voor Mehmet Ali Agca. Dat is de man die twee jaar eerder paus Johannes Paulus II had proberen neer te schieten. Maar dat ging niet door: Agca kwam pas in 2010 - na bijna 30 jaar in Italiaanse en Turkse gevangenissen - weer vrij.

De veiligheidsdiensten, de maffia of de aartsbisschop?

Naarmate de jaren vorderden doken er steeds meer (complot)theorieën op over de mysterieuze verdwijning. Volgens de ene werd het meisje ontvoerd door de Italiaanse veiligheidsdiensten, volgens de andere door de maffia. Eén theorie stelde zelfs dat Emanuela ontvoerd was op vraag van de Amerikaanse aartsbisschop Paul C. Marcinkus, de voormalige voorzitter van de bank van het Vaticaan die in het verleden al aan meerdere schandalen gelinkt werd. Marcinkus overleed in 2006. In 2012 werd in het kader van het onderzoek ook nog een graf van een gangster opgegraven, maar ook dat leverde geen resultaat op.

Het is intussen 34 jaar geleden dat het meisje verdween en het lijkt erop dat de zaak nooit opgelost zal worden. Al leidt een deze week gelekt document - dat gestolen werd uit het Vaticaan - opnieuw tot een pak opschudding in Italië.

250.000 euro aan uitgaven

Het document “Een samenvatting van de uitgaven door het Vaticaan voor de activiteiten gerelateerd aan burger Emanuela Orlandi” zou geschreven zijn door kardinaal Lorenzo Antonetti en zou gericht zijn aan twee aartsbisschoppen. Het gaat om een verslag van kosten die gemaakt werden tussen 1983 en 1997 - voor een totaal van 483 miljoen lire ofwel zo’n 250.000 euro. Dat gaat van “transferkosten” over “onderdak en voedsel in Londen” tot medische uitgaven, onder meer voor een gynaecoloog. Andere uitgaven verwijzen dan weer naar door het Vaticaan gesteunde onderzoeken om het meisje te vinden.

Volgens journalist Emiliano Fittipaldi, de man die het document deze week in de openbaarheid bracht, wijst dat erop dat het Vaticaan er mogelijk in geslaagd is om het meisje op te sporen, maar dat ze nooit naar haar familie teruggebracht werd. “Ze hielden haar mogelijk vast in Londen. Waarom? Geen enkel idee.”

“Belachelijke beschuldigingen”

Vaticaan-woordvoerder Greg Burke zegt dat het om een “vals” document gaat en dat de beschuldigingen “belachelijk” zijn. Ook Fittipaldi geeft toe dat hij niet overtuigd is door de echtheid van het document, dat gestolen werd bij een inbraak in het Vaticaan in 2014. “Het blijft onduidelijk wie het geschreven heeft, wanneer het geschreven werd en - belangrijk - waarom”, luidt het. “Of het nu gaat om een echt document of een vervalsing met als doel het Vaticaan af te persen of verwarring te zaaien... Het feit dat het gevonden werd in een afgesloten gedeelte van het Vaticaan werpt sowieso toch ernstige vragen op.”

“Als het document echt is, wordt dit een nieuw, ongelooflijk hoofdstuk in een nu al erg duister verhaal”, verklaarde Fittipaldi op een persconferentie eerder deze week. “Als het vals is, is het even verontrustend, want dat wil zeggen dat er iemand achter de schermen manoeuvreert om het Vaticaan in diskrediet te brengen.” De journalist roept het Vaticaan nu op om bekend te maken of het document al onderzocht werd door de politie of niet. Bij het Vaticaan verklaarden ze echter “niets nieuws” over de zaak te kunnen melden.

Broer roept op tot nieuw onderzoek

Pietro Orlandi, de broer van Emanuela die al decennialang op zoek is naar zijn zus, verklaarde dat - indien zijn zus tot in Londen geraakt zou zijn - ze zeker contact met hem zou hebben opgenomen. “Het is duidelijk dat ze zich niet vrij kon verplaatsen”, aldus Pietro. “Als het document echt is, dan wijst dat erop dat het Vaticaan betrokken was bij een ontvoering.” Hij roept op tot een nieuw onderzoek.

De vermeende auteur van het document, kardinaal Lorenzo Antonetti, stierf in 2013. Een van de aartsbisschoppen aan wie het schrijven gericht was, Giovanni Battista Re, verklaarde deze week dat hij het nog nooit gezien had. De andere, Jean-Louis Tauran, was nog niet bereikbaar voor commentaar.