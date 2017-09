Startlijst voor WK tijdrijden: Belgen al vroeg aan zet

Wie is de snelste man ter wereld, op de fiets en tegen de klok? Vandaag staat in het Noorse Bergen het WK tijdrijden op het programma. Op een loodzwaar parcours zijn Chris Froome, Tom Dumoulin en Tony Martin de grote favorieten. Met Laurens De plus, Yves Lampaert en Victor Campenaerts verschijnen ook drie landgenoten aan de start, weliswaar met bescheidenere ambities.