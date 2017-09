Antwerpen -

Voor het eerst strijkt het event Dinner in the Sky neer in Antwerpen, na eerdere culinaire bezoeken aan onder meer het Atomium. De komende vier dagen steekt Dinner in the Sky nog drie keer per dag telkens twee groepen van twintig smulpapen hoog in de lucht. Daar hebben ze op hoog niveau een etentje, geserveerd door Viki Geunes (’t Zilte), Bart De Pooter (Pastorale), Olivier de Vinck (Kommilfoo, centraal op de foto) of Wout Bru (Brasserie Bru).