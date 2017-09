Waar is ‘de Lau’?

Het viel iedereen op: Astrid Coppens, voorheen Astrid Bryan, maakt opnieuw furore door in een film mee te spelen, een nieuwe kledinglijn te lanceren en op te draven in de VIER-serie ‘Gert Late Night’, maar nergens is nog een spoor van ‘de Lau’, de broer van Astrid te bespeuren. De man lijkt wel van de aardbodem verdwenen te zijn. Onlangs werd zijn verloofde Roos zelfs alleen gespot op het trouwfeest van Dimitri Vegas en Anouk Matton. Nu brengt Roos duidelijkheid over het nieuwe leven van Laurens.

“De Lau werkt bij een Belgisch-Amerikaans bedrijf dat luxesofa’s maakt voor privé-cinemazalen”, aldus Roos tegen TVFamilie. “Onder hun klanten bevinden zich heel wat bekende namen en die zijn vaak veeleisend. Vandaar dat Laurens altijd paraat moet staan. Dat hij er niet bij was op het trouwfeest van Dimitri en Anouk is normaal. Hij moest die week naar een belangrijke beurs in San Diego. Die lag al een jaar lang vast en hij moest er echt aanwezig zijn. Dat vond hij natuurlijk heel jammer, want we kennen Dimitri en Anouk heel goed. Daarom wou ik er op zijn minst zelf bij zijn. Anouk is een van mijn beste vriendinnen.”

“Weet je, we zijn gewoon heel druk bezig. Ik ook. Met events en fotoshoots voor mijn blog. En binnenkort lanceer ik een eigen juwelenlijn. Sinds Laurens en ik beiden een mooie carrière hebben, is onze liefde zelfs nog sterker geworden.” Ondanks het feit dat Laurens zijn Roos in 2015 al ten huwelijk vroeg, is dat er voorlopig nog altijd niet van gekomen. “Ons huwelijk komt er zo snel mogelijk. Zodra onze agenda’s het toelaten om samen naar België te komen, maken we er concreet werk van. Dan kiezen we een locatie en huren we een weddingplanner in. Vanaf dan zal het snel gaan. Het wordt alleszins een feest in Antwerpen met onze dichtste vrienden en familie.”