Houten vloeren en trappen van kasteel Lindenbos in lichterlaaie

Aartselaar - Het heeft woensdagochtend opnieuw gebrand is het voormalige kasteel Lindenbos langs de Boomsesteenweg in Aartselaar. De voorbije jaren brak er al meermaals brand uit in het vervallen gebouw.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen achteraan al uit het gebouw. “Omdat de stabiliteit van het oude kasteel zeer slecht is, hebben we alleen maar langs de buitenzijde geblust”, zegt brandweerkapitein Jan Van Aken.

Foto: BFM

“Om over voldoende bluswater te beschikken zijn er verscheidene tankwagens ingezet. Veel inboedel staat er niet meer in het kasteel, maar het zijn vooral de houten vloeren en trappen die in brand stonden.”

Na uurtje blussen was de brand onder controle maar moest nog een tijdlang worden nageblust.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Mogelijk is de brand door hangjongeren of krakers veroorzaakt.

Bij daglicht zal de brandweer het kasteel voorzichtig betreden om zekerheid te hebben dat er geen slachtoffers zijn.

Er liggen plannen op tafel om het gebouw af te breken en appartementen te bouwen op het domein.

Foto: BFM

Foto: BFM