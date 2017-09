Antwerpen - Michel Meubus en Gui Verpoorten hebben Haute Frituur in de Kloosterstraat definitief gesloten, om onmiddellijk daarna Bar Pistolet te openen op hetzelfde adres. “Het is zo veel rustiger”, zeggen ze.

“Toen we tien jaar geleden met Haute Frituur begonnen, hebben we al gezegd: als we dit acht jaar volhouden, is het goed geweest”, herinnert Michel Meubus zich. “Een juiste voorspelling, want de laatste ...