Antwerpen - Na vijf jaar zijn Ben en Jerry van Take Twee Producties stilaan een begrip in Antwerpen. Dat hun humor breed gaat, bewijzen ze met hun uitgebreide programma.

Het is weinig gezelschappen gegeven, maar Ben Bervoets en Jerry Verhaert spelen met Take Twee Producties al van bij de start voor uitverkochte zalen. “Vijf jaar ge­leden begonnen we met Take Twee Producties ...