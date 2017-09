Trix kan upgrade krijgen door komst woontoren

Antwerpen -

Muziekcentrum Trix aan de Noordersingel in Borgerhout gaat in beroep tegen de bouwvergunning voor een woontoren tegen de concertclub aan (en boven Gamma en Carrefour). De stad ziet in het project nochtans een opportuniteit: Trix verheffen tot “een Antwerpse concertzaal van A-categorie”.