Sssssht! Robbe wordt 75 jaar

Robbe De Hert wordt vandaag 75. De Antwerpse cineast haat ouder worden en viert zijn verjaardag in stilte, wellicht in de bioscoop. Morgen zorgt de dvd-heruitgave van Gaston’s War wel voor een feestje in Filmhuis Klappei.

“Vreselijk om oud te worden, schat”, zucht Robbe De Hert. “Met de gezondheid blijft het sukkelen. Ik kan amper gaan en ook de ogen boeren achteruit, maar ik probeer mijn plan te trekken. Ik draag schoenen zonder nestels. En gelukkig is er de cinema. Naar de cinema gaan geeft me rust.”

Aanvankelijk was het de bedoeling om de 75ste verjaardag van Robbe De Hert te vieren in Filmhuis Klappei, het vroegere politiekantoor in de Seefhoek dat Robbe en medestanders ombouwden tot een bioscoop. “Ze hebben zich een dag van datum vergist, zodat het feest morgen pas plaatsvindt. Des te beter, zo kan ik mijn verjaardag in stilte laten voorbijgaan”, lacht De Hert.

Morgen, donderdag, wordt Gaston’s War om 16.30u vertoond in aanwezigheid van Robbe De Hert en hoofdrolspeler Werner De Smedt. Van de succesrijke oorlogsfilm die De Hert twintig jaar geleden uitbracht, verwierf hij opnieuw de filmrechten. “Daarom breng ik nu een veel betere dvd-versie uit, waarin er geen zwarte randen meer op het scherm zijn”, zegt De Hert, die voor de feestvertoning exemplaren signeert voor de fans. De dvd kost 10 euro.

Nog dit jaar komt ook de dvd-box In de tijd van de rock- ’n-roll uit, die De Hert in samenwerking met Jos Hoeyberghs samenstelde rond Edith Kiel, Charles Janssens en andere iconen uit die periode.

De volgende jaren hoopt De Hert ook Elixir d’ Anvers en Lijmen in verbeterde versie op dvd uit te brengen, films die hij respectievelijk 25 en 20 jaar geleden draaide.

Intussen werkt hij verder aan Hollywood aan de Schelde, waarvoor hij net nieuwe opnamen maakte. De langverwachte documentaire over de geschiedenis van de Belgische film zat jaren in het slop, maar spontane crowdfunding en benefietacties trokken het project begin dit jaar weer vlot. “Er is nog veel werk, maar over een jaar kunnen we klaar zijn”, maakt de cineast zich sterk.

