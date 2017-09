Man steekt zich in brand vlak bij Justitiepaleis

Een man heeft zich dinsdagavond in brand gestoken en is vervolgens van de brug boven het Poelaertplein in Brussel gesprongen. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer in de hoofdstad.

Het is nog erg onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in Brussel. Getuigen stelden vast dat een persoon zich in brand had gestoken en vervolgens van een brug was gesprongen boven het Poelaertplein, vlak bij het Justitiepaleis.

De hulpdiensten zijn ter plaatse om redding te brengen en de nodige vaststellingen te doen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.