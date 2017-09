Opening SiamSally uitgesteld tot november

Borgerhout - SiamSally, het Thaise restaurant van actrice Sally-Jane Van Horenbeeck, opent pas in november de deuren. Dat is twee maanden later dan de actrice had aangekondigd.

Normaal gezien had SiamSally op 2 september de deuren moeten openen in de Bleekhofstraat, maar die timing heeft zaakvoerster en actrice Sally-Jane Van Horenbeeck moeten aanpassen. “Eerst moet ik nog een aantal zaken finaliseren en de puntjes op de i zetten”, aldus Van Horenbeeck, die de rol van Peggy vertolkte in Thuis, in Dag Allemaal.

Van Horenbeeck hoopt in de loop van november haar restaurant te kunnen openen. Er zijn in het restaurant nog enkele aanpassingen nodig op het vlak van brandveiligheid, die de opening voorlopig in de weg staan. Er staken ook onverwachte kosten de kop op in het restaurant. Een financiële domper dus voor de 46-jarige actrice. SiamSally heeft al wel enkele keren proefgedraaid. “Een groot succes”, laat Van Horenbeeck weten, die verder niet wenst te reageren.