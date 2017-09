Eigenaar quad niet opgezet met wegentaks: "Ik moet betalen voor Mechelen, maar ik mag er niet rijden"

Mechelen / Hombeek - Gunther Jacobs (45) uit Hombeek (Mechelen) kreeg recent het aanslagbiljet voor de wegentaks van zijn quad in de bus. Tien procent van het bedrag gaat naar de stad en dat vindt de man niet logisch.

Sinds 15 juli geldt op het hele grondgebied van Mechelen een verbod op quads. Jacobs besliste ondertussen om zijn quad te koop te zetten. “Ik heb mij erbij neergelegd”, zegt Gunther. Dat heeft hij niet gedaan toen hij van de Vlaamse overheid de verkeersbelasting voor zijn vierwielige motorfiets in de bus kreeg. “Van de 57 euro die ik moet betalen, gaat tien procent blijkbaar naar de stad”, vertelt hij.

De Hombekenaar vindt dat oneerlijk. Daarom besliste hij met duidelijke argumenten om bezwaar aan te tekenen. “Ik moet betalen aan de stad, maar ik mag er niet rijden”, zegt Gunther Jacobs. Toch heeft de Vlaamse overheid zijn klacht verworpen en moet hij betalen. “Het gaat me niet om die vijf of zes euro, maar om het principe. Veel mensen moedigen me aan om hiermee verder te gaan. Al ben ik zelf van plan om te betalen”, zegt Jacobs nog.

Als inwoner van de stad is hij wel benieuwd naar de reactie van de burgemeester. Het is tenslotte de stad die het verbod heeft ingevoerd. “Er valt iets voor te zeggen. Als je in Mechelen niet met een quad mag rijden, is het logsich dat je daarvoor aan ons geen belasting betaalt”, reageert burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij engageert zich om de onlogische situatie te laten bekijken.