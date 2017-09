Opbouwwerker gaat huis aan huis in wijk Oud Oefenplein

Mechelen - In de wijk Oud Oefenplein in Mechelen is sinds kort een opbouwwerker actief die de mensen thuis opzoekt. Het Sociaal Huis wil daarmee de maatschappelijke betrokkenheid van de bewoners versterken.

Voor het project werkt het Sociaal Huis met de vzw Samenlevingsopbouw. Die heeft Mohamed Tahrioui aangesteld. “Hij probeert meermaals de mensen te bezoeken en te overtuigen om deel te nemen aan het project en daarmee aan de samenleving. Zo willen we voorkomen dat bewoners zich isoleren, vereenzamen of sociaal uitgesloten raken”, zegt voorzitter Koen Anciaux (Open Vld).

Het project moet bewoners van de wijk met elkaar in contact brengen. De opbouwwerker klopt aan bij de mensen en vraagt hen wat ze graag zouden doen. “Via intensieve opvolging willen wij komen tot maximale participatie. Soms zal dat arbeidsmarktgericht zijn, maar even goed kan de vraag een sociaal, cultureel of politiek karakter hebben”, legt Anciaux uit.

Na twee maanden heeft het project zo al 48 gezinnen bereikt. In een latere fase worden er ook vrijwilligers bij het project betrokken. Om de werking van het project te ondersteunen, trekt het Sociaal Huis jaarlijks 59.000 euro uit. Het loopt tot eind 2019.