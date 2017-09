“Verdient die nieuwe voedselpiramide nu echt al die aandacht?”

Er is een nieuwe voedselpiramide. Misschien zat u er niet op te wachten en misschien zijn we over een maand alweer vergeten dat ze bestaat, maar dat zou jammer zijn. Deze piramide, samengesteld door het kruim van onze voedingsdeskundigen, kan ons niet alleen gezonder maken, maar in het beste geval ook iets veranderen aan onze voedselketen en landbouw. Tenminste als de consument er zich door laat overtuigen en Boerenbond en VLAM naar de consument luisteren.

Verdient die nieuwe voedselpiramide echt al de aandacht die zij gisteren kreeg? Wat stelt zo’n piramide voor? Hebt u ooit naar de vorige gekeken? Misschien niet, maar het is bijna onmogelijk dat u de voorbije jaren bent kunnen ontsnappen aan de tsunami van voedingsadviezen van tientallen al dan niet zelfverklaarde deskundigen. De discussies over wat nu gezond is en wat niet bleven maar duren. Die wildgroei aan adviezen maakte sommige mensen bang en andere onverschillig: ‘Iedereen zegt wat anders, dus ik eet wat ik lekker vind.’

Het is alvast de grote verdienste van deze piramide dat zij wetenschappelijk onderbouwd is, dat zij zonder betutteling en al te veel details hiërarchie brengt in onze voeding én dat zij duidelijke keuzes maakt. Er staat zelfs een rode cirkel naast de driehoek. Wat daarin zit, is niet verboden, maar je eet of drinkt er wel best zo weinig mogelijk van. In die cirkel staan snoep, alcohol, frisdranken en fastfood, allemaal dingen waarin de voedingsproducenten miljoenen aan reclamebudgetten investeren en waarmee ze de meeste winst maken. Als de consument het advies van de piramide volgt, kan die voedingssector daar onder lijden. Of hij moet de nodige vindingrijkheid aan de dag leggen om gezondere producten op de markt te brengen. De klant is immers koning, en de klant heeft nu een leidraad waarmee hij niet meer van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

In die rode cirkel vind je overigens ook charcuterie. Rood vlees staat nog net in de piramide zelf, maar helemaal onderaan. Ook zuivel is een trapje gezakt.

Als je bedenkt dat bijna alle promotiefilmpjes van de VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing, de voorbije maanden de lof zongen van rundvlees, zuivel en ham, kun je je voorstellen dat de landbouworganisaties niet allemaal even gelukkig zijn met deze piramide. Als de consument dit voedingsadvies volgt, komt onze massale vleesproductie onder druk te staan. Eindelijk. Verschillende voedselcrisissen hebben bewezen dat die massaproductie onze gezondheid, die van de dieren en van het milieu niet ten goede komt. In een commentaar op zijn website probeert de Boerenbond de piramide al te relativeren. Het is aan de consument om dat niet te laten gebeuren. Zo kan ze helpen om te groeien naar een duurzamere en gezondere eetcultuur. Daarom verdient zij ook alle aandacht die zij nu krijgt.