Turnhout - Charlotte Wauters en Ingrid Jansen nodigen de Turnhoutenaars uit om elkaar eens diep in de ogen te kijken. Wie in hun ogen wil kijken, kan dat zaterdagmiddag tijdens de Dag van de Wereldvrede op de Grote Markt.

Meer dan 30.000 mensen kijken elkaar zaterdag in ruim 300 steden verspreid over 63 landen in de ogen. In ons land zijn er zes steden die deelnemen aan het Global Eye Contact Experiment. Naast Leuven, ...