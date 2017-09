GR Events beheert ­activiteiten rond landloperskapel

Merksplas - Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Merksplas gaan in zee met GR Events uit Beerse. Het bedrijf wordt mede-beheerder van de landlopers­kapel en de open schuren in Merksplas-Kolonie.

Die locaties worden vaak gebruikt voor feesten en evenementen, zoals onder andere Moved To Help en 30-plusfeesten. De bedoeling is dat GR Events als eerste aanspreekpunt fungeert voor reservaties, plaatsbezoeken en sleutelbeheer. In samenspraak met Kempens Landschap blijft het gemeentebestuur waken over de agenda van het domein. De open schuren zijn al volledig gerenoveerd. In de kapel is de lichtstraat hersteld, maar het gebouw krijgt nog een grondige renovatie in 2021.