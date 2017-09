Arendonk - Omdat ze de ex van haar nieuwe vriendin drie keer met een zware zaklamp op het hoofd heeft geslagen, riskeert Cindy B. (35) uit Arendonk 40 maanden celstraf.

Een hevige twist over de kinderen van slachtoffer J.B. en de toenmalige vriendin van Cindy B. liep op 22 augustus 2015 zwaar uit de hand. Toen J.B. bij de woning in de Hovestraat in Arendonk verhaal kwam ...