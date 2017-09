Geel - Zo’n 670 leerlingen uit het zesde leerjaar van scholen in Geel, Laakdal en Meerhout hebben dinsdag deelgenomen aan de Verkeersdag.

Elk jaar organiseren politie, scholen en de verkeersdiensten in Geel, Laakdal en Meerhout een grote verkeersdag voor leerlingen van het zesde. Die vond dit jaar plaats in en rond sporthal Axion in Geel. ...