Ranst / Broechem - Ranst krijgt twee nieuwe fietsstraten. Over de Sint-Antoniusstraat bestond grote eensgezindheid. Dat ook de Mollentstraat het statuut fietsstraat krijgt, werd niet op gejuich onthaald.

De eerste Ranstse fietsstraat is de Emblemseweg. Daar mogen de fietsers de hele breedte van de weg gebruiken en is 30 kilometer per uur de maximale snelheid. Dat zal binnenkort ook het geval zijn in de ...