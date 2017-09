Opnieuw zware aardbeving in Mexico: minstens 49 doden

Het zuiden van Mexico is dinsdag opnieuw getroffen door een krachtige aardbeving. Daarbij zijn al minstens 49 doden gevallen, blijkt uit een officiële balans.

Het epicentrum van de beving bevond zich op 51 kilometer diepte in de centrale deelstaat Puebla, zo’n 200 kilometer van Mexico-Stad. De aardbeving was echter volop voelbaar in de hoofdstad.

Mensen renden in paniek de straat op, er vielen ook veel gewonden. Bruggeling Tim Sierens moest samen met zijn Mexicaanse verloofde Mare het appartement uitvluchten. “We waren aan het eten toen de kamer opeens begon te beven. Het duurde ongeveer een minuut. De vorige keer was de aardbeving bij ons wel veel beter te voelen.”

Schade

Op foto’s uit de stad is te zien dat de schade groot is. Op sociale media werden video’s geplaatst van het moment dat de aardbeving plaatsvindt, waarna gebouwen wankelen en zeker twee instorten. Verder is in een video een grote explosie te zien na de beving. Het zou gaan om een ontploffing bij een fabriek.

Op foto’s is verder te zien hoe gevels van panden (deels) zijn ingestort en er ligt volop puin op straat. Op andere beelden is te zien hoe auto’s zijn bedolven onder brokstukken.

Verder zeggen getuigen een sterke gasgeur te ruiken. Volgens persbureau Reuters waarschuwde een bouwvakker mensen op straat om geen sigaretten op te steken in verband met een eventueel gaslek.

Inwoners hebben zich samengepakt om puin te ruimen en hulp te bieden.

Tweede aardbeving op korte tijd

Eerder deze maand werd het land nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen 96 personen om het leven.

Aardbevingsoefening

Dinsdag werd in Mexico-Stad nog een aardbevingsoefening gehouden. Dat was niet toevallig: precies 32 jaar geleden werd de stad getroffen door een beving van eveneens 8.1 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen zo’n 10.000 mensen om.

