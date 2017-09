Brasschaat - Het parket en financiële speurders voeren een onderzoek naar de handel en wandel van de Brasschaatse kasteeleigenaar Francis V.D.P. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan een omvangrijke oplichting. Volgens verschillende bronnen gaat het om miljoenen euro.

Jarenlang maakte Brasschatenaar Francis V.D.P. (56) grote sier. Hij pompte miljoenen in kasteel Mishagen in de Guyotdreef in Brasschaat. Dat geld verdiende hij volgens het Antwerps parket niet op een ...