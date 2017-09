Gedaan met denken dat je neerstort in het vliegtuig. Boeing maakt een einde aan turbulentie

Jonge kinderen slaan ervan aan het huilen, drankjes vallen wel eens om en je hart verzakt met elke luchtzak een beetje meer, en dat is dan nog in het beste geval. Om te zeggen dat turbulentie de grootste nachtmerrie is voor heel wat reizigers gaat misschien wat ver, maar er zijn er maar weinigen die het echt fijn vinden. Boeing wil er daarom nu een einde aan maken.

Hoewel een vliegtuig er niet door uit de lucht zal vallen, vormt turbulentie toch een risicofactor tijdens het vliegen. Al was het maar door rondvliegende spullen in het vliegtuig wanneer de vlucht extra hobbelig wordt. Elk jaar vallen er gewonden ten gevolge van turbulentie en door de klimaatopwarming zouden vliegtuigen er tot drie keer vaker mee te maken kunnen krijgen in de toekomst.

Om passagiers en personeel aangenamere en vooral veiligere vluchten te bieden, zal vliegtuigbouwer Boeing vanaf volgend jaar technologie testen die piloten in staat moet stellen om turbulentie van kilometers ver te bespeuren, waardoor ze het zouden kunnen ontwijken.

(lees hieronder verder)

Boeing zal dat doen met zogenaamde lidar (light detection and ranging) technologie. Het zal pulsen van laserlicht uitstralen van de neus van het vliegtuig en zo de weersomstandigheden meten in de omringende 17 kilometer.

Het zal vooral een grote hulp zijn bij het opsporen van turbulentie bij heldere hemel. Wanneer er wolken zijn, kan een piloot turbulentie ‘aflezen’ aan het gedrag van de wolken, maar dat kan niet bij helder weer. De nieuwe technologie kan dat echter wel.