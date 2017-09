Ann-Sophie Duyck valt buiten top tien op WK tijdrijden, goud én zilver voor Nederland

Ann-Sophie Duyck hoopte voor dit WK tijdrijden op een plaats in de top acht, maar het werd een zestiende plaats voor onze landgenote in het Noorse Bergen. Duyck had last van de heup. “Ik had in het tweede deel van de tijdrit geen kracht meer in mijn linkerbeen”, vertelde Duyck na haar race. Ze werkte de 21 kilometer uiteindelijk af in 30’53.22. Het goud én zilver gingen naar Nederland: Annemiek van Vleuten won de tijdrit met een tijd van 28’50.35, Anna van der Breggen was tweede.