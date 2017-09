Trix gaat in beroep tegen plannen voor aanpalende woontoren

Borgerhout - Het muziekcentrum Trix in Borgerhout tekent naar eigen zeggen bij de provincie beroep aan tegen de door de stad Antwerpen verleende bouwvergunning voor een woontoren met meer dan 120 appartementen naast zijn concertzaal. Trix vreest dat geluidsoverlast voor toekomstige bewoners onvermijdelijk zou worden, zelfs als het muziekcentrum zich strikt aan de voorwaarden van zijn milieuvergunning houdt. De woontoren wordt immers gebouwd op dezelfde bouwplaat en quasi tegen het podium van de Trix Club, klinkt het.

De plannen voor een woontoren naast Trix zijn niet nieuw. In 2014 werd al eens een bouwaanvraag ingediend, maar het stadsbestuur weigerde toen om een vergunning af te leveren. “Aan de nieuwe plannen is nauwelijks iets gewijzigd om de akoestische problemen te verhelpen”, stelt Trix nu. “In haar besluit vraagt de stad wel aan de bouwheer om te zorgen dat de nieuwe bewoners geen hinder ondervinden van de clubwerking. Dit is echter juridisch niet afdwingbaar. Het gevolg is een situatie van georganiseerde overlast die op middellange termijn de werking van Trix én de nachtrust van de nieuwe buren in het gedrang zal brengen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) ziet echter geen problemen bij de nieuwe aanvraag. “De bouwheer voorziet ditmaal wél extra isolatie”, zegt hij. “Nochtans is dat een beetje de wereld op zijn kop, het is normaal gezien de veroorzaker van geluidsoverlast die dat moet doen. Al begrijp ik wel dat Trix de vergelijking maakt met mensen die in de buurt van een luchthaven komen wonen om dan te zeggen dat ze hinder ondervinden. Het staat hen vrij om zich te verzetten.”